Неиспользуемые муниципальные квартиры вовлекут в оборот в Орле

24 октября 2019     10
Неиспользуемые муниципальные квартиры вовлекут в оборот в Орле

В горсовете Орла рассмотрели вопрос о свободных муниципальных квартирах. Управляющие компании должны провести проверку использования жилых помещений и принять меры по их вовлечению в оборот.

По данным властей, в городе примерно 10 тыс. муниципальных квартир. В контрольно-счетной палате города уточняют, что только по четверти из них заключены договоры социального найма. При этом установлено, что из-за недостаточного управления муниципальным жилым фондом по ряду свободных квартир управляющие компании продолжают начислять плату за жилье и коммунальные услуги, что приводит к росту задолженности управления коммунального хозяйства. Об этом пишет InfoOrel.ru. По 126 квартирам, в которых никто не зарегистрирован, задолженность составила 4,6 млн рублей.

Председатель горсовета Владимир Негин поручил ускорить вопрос организации структуры, которые займется управлением муниципальным жилым фондом. Предложения должны быть направлены в горсовет до 14 ноября.

Источник: Газета Известия

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