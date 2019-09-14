Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление

14 сентября 2019     48
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление

Нейрохирург Александр Тушев оценил шансы на выздоровление звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениями СМИ, последняя стадия опухоли головного мозга.

«Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия», — сказал врач в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, «прогнозы неутешительные» и только только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. К тому же, вылечить полностью опухоль нельзя, добавил медик.

Как отмечает нейрохирург, средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года.

Ранее 13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, звезда сериала актриса и ее супруг фигурист Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их общей дочери Милы. После этого артистка уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что «медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки». По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции — «в таком ее состоянии это может быть опасно».

Источник: Газета Известия

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