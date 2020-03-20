Нелегальные оружейники задержаны в Красноярске

20 марта 2020     8
Нелегальные оружейники задержаны в Красноярске

Против трех жителей Красноярска возбуждено дело о незаконном хранении и изготовлении оружия. Об этом сообщило региональное управление МВД в пятницу, 20 марта.

В ходе проверки полиция выяснила, что мужчины переделали два охолощенных автомата Калашникова в боевые и собирались продать. В МВД уточнили, что все задержанные ранее судимы.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до восьми лет лишения свободы.

18 марта Федеральная служба безопасности сообщила о задержании участников подпольной группировки оружейников. Банда действовала в 16 регионах и держала десять нелегальных оружейных мастерских. Из оборота изъято почти 200 единиц оружия.

Источник: Газета Известия

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Нелегальные оружейники задержаны в Красноярске
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