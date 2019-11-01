Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

1 ноября 2019     6
Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

Финансовая ситуация России стабилизируется, а рубль «возвращается». Об этом написало немецкое издание Focus.

Рубль сумел укрепиться после падения из-за санкций Запада и снижения цен на нефть, пишет издание. Всё больше инвесторов в него вкладываются и оказалось, что спрос на российскую валюту достаточно высок.

Также в статье отмечено, что российские государственные облигации — надежный инвестиционный инструмент.

В январе 2019 года был опубликован отчет Deutsche Bank по российской экономике. В документе говорится, что рубль — одна из самых недооцененных валют в мире. В банке заявили, что все оценки, построенные на трех моделях (модели фундаментального равновесного валютного курса FEER, поведенческого равновесного валютного курса DBEER и паритета покупательной способности PPP) показывают, что российская валюта ценнее, чем принято считать.

Источник: Газета Известия

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