Немецкие СМИ увидел в словах Меркель «объявление войны» США

20 декабря 2019     45
Немецкие СМИ увидел в словах Меркель «объявление войны» США

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток — 2» является «объявлением войны». Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

По мнению автора статьи, Меркель отреагировала «ясными словами» на решение США. Кроме того, отмечается, что она не потерпит, чтобы в белом доме продолжали подрывать проект газопровода, который она поддерживает.

При этом журналист уверена, что строительство проекта уже невозможно сдержать, и он завершится в ближайшее время.

18 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге заявила, что Германия выступает против экстерриториальных мер США и намерена «решительно обсуждать» санкции в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа защита европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать Трамп. Российский МИД при этом заявил, что меры направлены на получение односторонних преимуществ Соединенными Штатами в ущерб интересам Европы в газовой сфере. 17 декабря оборонный бюджет был утвержден сенатом США.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

Источник: Газета Известия

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