Немецкий футбольный клуб возвел и разрушил на поле макет Берлинской стены

Немецкий футбольный клуб «Грета» перед матчем с командой «Лейпциг» возвел на поле макет Берлинской стены. Соперники оказались по разные стороны укрепления.

Спортсмены разрушили стену, напомнив зрителям о событиях 30-летней давности, сообщает РЕН ТВ.

9 ноября 1989 года принято считать датой начала объединения Германии. В этот день власти Восточной Германии открыли границы страны, разрешив жителям свободно переходить границу с ФРГ. Берлинская стена перестала выполнять функции. После завершения объединения, в 1990 году, стену, возведенную в 1961 году, снесли, сохранив только несколько фрагментов в качестве памятника эпохи.

Источник: Газета Известия