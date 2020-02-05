Немцы отказались убирать с церкви древнюю карикатуру на евреев

5 февраля 2020     11
Немцы отказались убирать с церкви древнюю карикатуру на евреев

Местный суд решил не убирать антисемитский горельеф со старинной церкви в немецком городе Виттенберге, сообщает Frankfurter Rundschau.

Иск подал представитель местной еврейской общины. Один из горельефов церкви изображает Юдензау, или «еврейскую свиноматку» — свинью, от которой кормится семья евреев. Так как в иудаизме свиньи считаются нечистыми животными, такое изображение с XIII века использовалось как прямое оскорбление для иудеев.

Рельеф решили не убирать из-за древности церкви — он находится на этом месте с 1305 года. Храм охраняется ЮНЕСКО: это историческое здание, в котором проповедовал богослов-реформатор Мартин Лютер. Издание напоминает, что Лютер был антисемитом и вспоминал про этот рельеф в антииудейском памфлете «Шем Хамфорас», где назвал иудеев слугами дьявола.

В 1988 году к украшениям церкви добавили мемориал 6 миллионам евреев, погибшим в холокосте. Как сообщает издание, многие старинные церкви избавились от своих изображений Юдензау в рамках денацификации. При власти нацистов эти карикатуры очень ценились: современники вспоминали, что экскурсоводы специально обращали на них внимание школьников.

Ранее сообщалось, что в Германии заметили рост ненависти к евреям. Как показали результаты опросов, проведенных в стране, каждый четвертый немец разделяет антисемитские взгляды, а 41 процент считает, что евреи слишком много говорят о холокосте.

Источник: Лента.Ру

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