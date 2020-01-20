Необычную партию краснокнижной рыбы изъяли у браконьеров

Загадочную партию браконьерской рыбы обнаружили оперативники ФСБ в Астраханской области. 16 тонн сома Солдатова добыли на Амуре, заморозили и привезли на юг страны. Этот вид занесен в Красную книгу РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ИА «Хабаровский край сегодня». На товар были оформлены подложные товарно-сопроводительные документы и ветеринарные свидетельства. Браконьеры планировали продать рыбу из Хабаровского края на территории Астраханской области. Однако в этой истории не исключена ошибка.

«Дело в том, что обитающий в Амуре сом Солдатова очень похож на очень распространённого в Волге сома обыкновенного. Наловить 16 тонн такой рыбы в наших условиях просто нереально», – считает кандидат биологических наук Михаил Скопец.

Источник: Газета Известия