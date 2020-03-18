Неожиданно появившаяся собака спасла заблудившуюся в джунглях пару

18 марта 2020     13
Неожиданно появившаяся собака спасла заблудившуюся в джунглях пару

Собака на камбоджийском острове Ронг спасла двух туристов из канадского Ванкувера, которые заблудились в джунглях и начали паниковать. Об этом сообщает издание Unilad.

Или Янг (Ili Yang) и ее возлюбленный Янник (Yannick) путешествовали по Камбодже и другим странам Юго-Восточной Азии, чтобы попробовать новые блюда и узнать новые рецепты для принадлежащего Яннику фуд-трака. Устав от дегустаций, они отправились на легкую 45-минутную прогулку через джунгли к отдаленному пляжу.

Вскоре они поняли, что заблудились. Им приходилось буквально продираться сквозь заросли, а местные жители говорили им, что дорогу можно пройти во вьетнамках и сандалиях. Или и Янник сверилась с данными GPS и поняли, что прошли около двух третей пути к пляжу. Поэтому они решили, что лучше пытаться продолжить путь, чем возвращаться назад. Туристы проплутали в джунглях около часа, и Или начала паниковать. Неожиданно из джунглей появилась собака. Она виляла хвостом, как будто приглашала последовать за ней. Поняв, что им уже нечего терять, Или и Янник пошли за животным и вскоре оказались на главной тропе.

В благодарность они погладили собаку и угостили ее водой. «Удивительно, что собака смогла вывести нас на тропу. Мы видели ее на Google Maps, но не могли пройти к ней из-за густых зарослей. Собака точно знает все лучшие тропинки. Я хочу верить, что она знала, что нам нужна помощь, и пришла, чтобы спасти нас», — сказала Или. Она предположила, что их спасла одна из уличных собак, которых много на острове Ронг.

Ранее сообщалось, что в перуанских джунглях нашли заблудившуюся женщину и ее детей, которые 34 дня питались дикими ягодами и фруктами. Они отправились на встречу с отцом детей, но потерялись в джунглях недалеко от реки Путумайо — притока Амазонки, который протекает через Бразилию, Колумбию, Перу и Эквадор.

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Источник: Лента.Ру

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