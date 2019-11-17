Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца

17 ноября 2019     20
Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца

В сети поразились списку подарков на Рождество 10-летней девочки. Ее отец сфотографировал написанные от руки запросы дочери и выложил в Twitter.

«Моя 10-летняя дочь, должно быть, сошла с ума», — подписал фотографию отец. Дочь вручила ему 26-строчный список, в котором одним из пунктов были четыре тысячи долларов (256,8 тысячи рублей).

Но на этом девочка не остановилась. Она также попросила у Санты iPhone 11, наушники AirPods, новый MacBook Air, камеру Go Pro, одежду, косметику и парфюм Chanel. Правда, в письме все же оказались и детские запросы: настоящий зайчик и одежда для него.

Больше всего юзеры поразились запрошенной внушительной сумме. В комментариях пошутили, что девочка планирует уйти из дома, когда получит деньги.

Твит отца с ником @a_johnson412 набрал 122 тысячи лайков и 23 тысячи ретвитов на момент написания новости.

В декабре прошлого года 9-летний мальчик остался недоволен подарком на Рождество и вызвал полицию. Офицеры сверили список подарков с тем, что Санта положил под елку. Полицейские успокоили сердитого ребенка и убедили, что Санта все перепутал.

Источник: Лента.Ру

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