Несколько газовых баллонов взорвались из-за пожара в Сергиевом Посаде

12 января 2020     18
Несколько газовых баллонов взорвались из-за пожара в Сергиевом Посаде

Несколько взрывов газовых баллонов произошло на горящем складе в Сергиевом Посаде в Московской области во время тушения пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в воскресенье, 12 января.

«Помимо металла, в ангаре находились 20 тонн магния в виде стружки и слитков, а также газовые баллоны», — отметил собеседник агентства.

Управление регионального МЧС уточняет, что пожар начался в промзоне поселка Скоропусковский в под Сергиевым Посадом около 06:00 мск. Огонь охватил склад, распространившись на 1000 кв. м. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

В результате ЧП никто не пострадал. Пожарные не допустили распространения огня на емкости с отработанным маслом.

Источник: Газета Известия

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