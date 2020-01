Неслышащий россиянин победил в андеркарте боя Макгрегора

Российский спортсмен Аскар Аскаров, который потерял слух в детстве, провел второй поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Выступающий в наилегчайшем весе боец встретился с американцем Тимом Эллиоттом на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

Connected hard! @Askar_MMA nearly puts Tim Elliott out at #UFC246! pic.twitter.com/kFeBDRRT3H

— UFC Europe (@UFCEurope) January 19, 2020