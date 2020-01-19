Неслышащий россиянин победил в андеркарте боя Макгрегора

Российский спортсмен Аскар Аскаров, который потерял слух в детстве, провел второй поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Выступающий в наилегчайшем весе боец встретился с американцем Тимом Эллиоттом на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

Судьи единогласным решением отдали победу 27-летнему россиянину — 29-28, 30-27, 30-27, передает «Спорт-Экспресс». Таким образом, у Аскарова стало 11 побед в 12 боях.

До этого на турнире UFC Fight Night 159 в бою с мексиканцем Брэндоном Морено была зафиксирована ничья раздельным решением судей.

По данным СМИ, Аскаров начал стремительно терять слух в детстве. Сейчас он общается с окружающими только с помощью специального аппарата.

В главном поединке вечера ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне. Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ, она начнется 19 января в 6:00 мск.

Встреча станет для ирландца первой после перерыва, продлившегося более года. При этом Серроне за этот период провел уже пять поединков. В последнем бою Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Источник: Газета Известия