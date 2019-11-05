Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Булава» ни разу с 2005 года не запускали с востока на запад по нескольким причинам. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Близкие к главному штабу ВМФ источники объяснили, что ракеты запускают из Белого или Баренцева моря на Камчатку ради удобства. Атомные подлодки стратегического назначения проекта 955А «Борей-А», с которых производится запуск «Булавы», строятся в Архангельской области на заводе «Севмаш», поэтому испытания удобнее проводить возле завода-производителя, чтобы при необходимости отправить субмарину в док для устранения недостатков.

Помимо этого нужно модернизировать полигон Чижа в Архангельской области, по которому будет стрелять «Булава» в случае запуска с востока. Это позволит максимально точно фиксировать прилет боевых блоков ракеты.

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15:33 — 23 августа

Также источники издания предполагают, что полигон Чижа находится под более плотным наблюдением иностранной разведки. Из-за этого на архангельский полигон запускают ракеты более старых модификаций.

Газета отмечает, что для решения этой проблемы тихоокеанских подводников отправляют на Северный флот, где они отрабатывают навыки работы с «Булавой».

О том, что «Булава» не может стрелять с востока на запад, стало известно 31 октября. Тогда отмечалось, что имеются в виду только технические ограничения.

МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с АПЛ семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.

Источник: Лента.Ру