Нетаньяху запустил программу строительства Трамп-сити

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запустил программу строительства поселения в честь американского лидера Дональда Трампа. Об этом 9 июня сообщило издание Le Figaro.

Отмечается, что таким образом Нетаньяху решил выразить благодарность Штатам за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Еще в апреле он обещал создать Трамп-сити и заселить его молодыми семьями. Новый проект будет основан на месте города Кела-Берухим, который располагается в 7 км от границы с Сирией и в 25 км от Ливана.

По словам председателя областного совета, на данный момент за переселением обратились всего 150 человек. Кроме того, отмечается, что Трамп не будет принимать финансовое участие в возведении поселения.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот израильскими. Подписание документа состоялось во время встречи американского лидера с Нетаньяху в Вашингтоне. Ряд союзников Вашингтона осудили заявление главы Белого дома.

Американский лидер объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в декабре 2017 года и анонсировал перенос в этот город из Тель-Авива американского посольства. Церемония открытия новой дипмиссии прошла 14 мая. Ряд стран осудили решение Вашингтона, так как вопрос о статусе восточной части древнего города, которая оккупирована Израилем с 1967 года, до сих пор не урегулирован. На фоне церемонии открытия посольства обострился палестино-израильский конфликт. На границах сектора Газа вспыхнули массовые акции протеста, которые переросли в столкновения между палестинцами и военными Израиля.

Источник: Газета Известия