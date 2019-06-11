Нетаньяху запустил программу строительства Трамп-сити

11 июня 2019     27
Нетаньяху запустил программу строительства Трамп-сити

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запустил программу строительства поселения в честь американского лидера Дональда Трампа. Об этом 9 июня сообщило издание Le Figaro.

Отмечается, что таким образом Нетаньяху решил выразить благодарность Штатам за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Еще в апреле он обещал создать Трамп-сити и заселить его молодыми семьями. Новый проект будет основан на месте города Кела-Берухим, который располагается в 7 км от границы с Сирией и в 25 км от Ливана.

По словам председателя областного совета, на данный момент за переселением обратились всего 150 человек. Кроме того, отмечается, что Трамп не будет принимать финансовое участие в возведении поселения.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот израильскими. Подписание документа состоялось во время встречи американского лидера с Нетаньяху в Вашингтоне. Ряд союзников Вашингтона осудили заявление главы Белого дома.

Американский лидер объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в декабре 2017 года и анонсировал перенос в этот город из Тель-Авива американского посольства. Церемония открытия новой дипмиссии прошла 14 мая. Ряд стран осудили решение Вашингтона, так как вопрос о статусе восточной части древнего города, которая оккупирована Израилем с 1967 года, до сих пор не урегулирован. На фоне церемонии открытия посольства обострился палестино-израильский конфликт. На границах сектора Газа вспыхнули массовые акции протеста, которые переросли в столкновения между палестинцами и военными Израиля.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Старые знакомые: украинские партии представили списки кандидатов в Верховную раду
Старые знакомые: украинские партии представили списки кандидатов в Верховную раду

Политические партии Украины завершили сезон предвыборных съездов. На них были представлены основные претенденты на депутатский мандат в будущей Раде. Несмотря …


Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Молдавские демократы предложили России тайную сделку

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком передал ему конверт с предложениями об …


Нетаньяху запустил программу строительства Трамп-сити
Нетаньяху запустил программу строительства Трамп-сити

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запустил программу строительства поселения в честь американского лидера Дональда Трампа. Об этом 9 июня сообщило издание …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты