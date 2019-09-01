Нетаньяху призвал готовиться к «любому сценарию» после обстрелов из Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил быть готовыми к «любому сценарию» после обстрелов со стороны Ливана. Об этом он сказал в воскресенье, 1 сентября, по итогам консультаций с главами силовых структур.

«В нас были выпущены несколько противотанковых ракет, ответили сотней артиллерийских снарядов и стрельбой из воздуха различными способами», — цитирует Нетаньяху «РИА Новости».

Глава израильского кабмина отметил, что с израильской стороны потерь нет, даже никто «не поцарапан». По его словам, сейчас проводятся консультации относительно следующих шагов.

«Я поручил быть готовыми к любому сценарию. В соответствии с развитием событий мы примем решение о следующем шаге», — добавил он.

Ранее 1 сентября сообщалось, что Израиль выпустил более 40 ракет по поселениям в Южном Ливане. Ракетному обстрелу подверглись поселения Мару Ар-Рас, Айтарун и Ярун, это привело к пожарам в окрестностях поселений.

Действия израильской армии стали ответом на то, что Ливан выпустил в сторону поселений на севере Израиля несколько противотанковых ракет.

Источник: Газета Известия