Нетаньяху призвал страны ЕС поддержать санкции США против Ирана

12 января 2020     20
Нетаньяху призвал страны ЕС поддержать санкции США против Ирана

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал Германию, Францию и Великобританию присоединиться к санкциями США против Ирана. Такое заявление он сделал на еженедельном заседании правительства в воскресенье, 12 января.

«Я приветствую введение президентом США Дональдом Трампом новых очень жестких санкций в отношении этого (иранского — Ред.) режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США», — цитирует ТАСС Нетаньяху.

Кроме того, он обвинил Тегеран во лжи. По мнению Нетаньяху, Иран лгал как о своей ядерной программе, так и об инциденте с украинским самолетом.

Что касается, сбитого лайнера «Международных авиалиний Украины», то израильский премьер не сомневается в том, что иранские власти с самого начала знали о том, что именно их военные сбили этот борт.

8 января после вылета из Тегерана потерпел крушение украинский самолет со 176 людьми на борту. По итогам расследования, 11 января, иранские власти взяли ответственность за произошедшее и признали, что в самолет по ошибке попала ракета.

Ранее в тот же день Государственный департамент США заявил о намерении экономически изолировать Иран. По словам пресс-секретаря Госдепа Морган Ортэгус, США продолжат давить на исламскую республику, пока они «не начнут вести себя как нормальная нация».

10 января глава министерства финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил о вводе новых санкций в отношении ряда секторов экономики Ирана. В их числе горнодобывающие и металлургические компании.

Конфликт США и Ирана разразился после авиаудара американских военных. В результате этой атаки погиб командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ в ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены десятки баллистических и крылатых ракет по военным базам США в Ираке.

Источник: Газета Известия

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