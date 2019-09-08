Нетаньяху рассказал о возможной встрече с Путиным в течение недели

8 сентября 2019     18
Нетаньяху рассказал о возможной встрече с Путиным в течение недели

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает «РИА Новости».

«В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным», — сказал Нетаньяху на заседании кабинета министров.

23 августа Нетаньяху пообщался с Путиным по телефону. Они обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Сирии, а также поговорили о совместной борьбе с международным терроризмом. Кроме того, израильский премьер рассказал российскому президенту о своем визите на Украину.

18 августа Нетаньяху прилетел с официальным визитом в Киев. На следующий день он поучаствовал в ряде мероприятий с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Газета Известия

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