Нефтепровод «Унеча-Полоцк — 2» очистили от грязной нефти

ОАО «Полоцктранснефть Дружба» (входит в концерн «Белнефтехим») вытеснила некачественную нефть из нефтепровода «Унеча-Полоцк — 2», заместив ее чистым сырьем. Об этом во вторник, 23 июля, сообщается на сайте предприятия.

«В рамках реализации мероприятий дорожной карты нефть, не соответствующая ГОСТу, вытеснена из нефтепровода «Унеча-Полоцк — 2» в нефтепровод «Сургут-Полоцк» в направлении Российской Федерации», — указано в сообщении.

Уточняется, что 23 июля в 10:30 партия нефти стандартного качества вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба». В компании отметили, что работа по очистке белорусского участка нефтепровода «Сургут–Полоцк» продолжаются.

Ухудшение качества топлива в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России.

В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы».

21 мая вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что «дорожная карта» по разрешению ситуации с нефтепроводом полностью согласована, а стороны приступили к ее реализации. Уже на тот момент, по его словам, стандартная нефть поставлялась на белорусские предприятия, в Словакию, Венгрию.

19 июня в трубопроводе «Дружба» на границе Польши и Белоруссии была зафиксирована транспортировка российской нефти с превышением допустимых значений содержания хлорорганических соединений, из-за чего транспортировка сырья в республику была приостановлена. Позднее стало известно, что региональное управление Следственного комитета России по Самарской области возбудило новое уголовное дело в связи с загрязнением нефтепровода. Изначально оно было возбуждено в отношении шести человек, но в конце июня фигурантами дела стали еще три человека.

По версии следствия, они похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей и скрыли хищение, влив грязную нефть вместо украденной.

Источник: Газета Известия