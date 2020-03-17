Нефть марок WTI и Brent подорожала на 5%

17 марта 2020     3
Нефть марок WTI и Brent подорожала на 5%

Мировые цены на нефть после падения в понедельник, 16 марта, начали отыгрывать позиции. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла до $31,17 за баррель. При этом нефть WTI подорожала до $30,48.

Таким образом, прирост Brent составил 5,23%, а WTI дорожает на 5,10%, пишет во вторник, 17 марта «РИА Новости».

Накануне стоимость нефти Brent обновила четырехлетний минимум, упав в цене более чем на 12% — до 30 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 10%.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.

Обвал мировых цен на сырье произошел на фоне разрыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и заявлений Саудовской Аравии увеличить добычу. На фоне распространения коронавируса в мире снижается потребность в нефти, на рынках возникает профицит.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Игра на повышение: почему нынешний сезон в ФНЛ — один из самых непредсказуемых в истории
Игра на повышение: почему нынешний сезон в ФНЛ — один из самых непредсказуемых в истории

После возобновления сезона Футбольной национальной лиги круг претендентов на повышение в классе вырос до четырёх команд. На первом месте обосновался …


Европейский контроль: границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты с 17 марта
Европейский контроль: границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты с 17 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Как …


Властям США посоветовали применить метод Второй мировой в борьбе с коронавирусом
Властям США посоветовали применить метод Второй мировой в борьбе с коронавирусом

Властям США посоветовали применить метод Второй мировой войны в борьбе с коронавирусом. С такой идеей выступило агентство Bloomberg. Авторы издания …


Названы крупнейшие импортеры российского оружия
Названы крупнейшие импортеры российского оружия

Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия по итогам прошлого года, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России …


Цены на нефть подросли
Цены на нефть подросли

Мировые цены на нефть подросли после падения в понедельник, 16 марта. Так, стоимость нефти Brent и WTI поднялась более чем …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты