Нефть продолжила расти

Цены на нефть продолжили отыгрывать падение, которое произошло в понедельник, 9 марта. В начале торгов стоимость эталонной марки Brent росла на 6,37 процента до 39,59 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

К 8:50 по московскому времени она скорректировалась до 37,77 (плюс 1,48 процента). Фьючерсы на марку WTI растут на 0,55 процента до 34,55, на максимуме подъем достигал трех процентов.

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Рост нефти продолжается второй день подряд, однако к уровням конца прошлой недели, до развала соглашения стран ОПЕК и России (ОПЕК+), котировки не приблизились.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что для восстановления цен на нефть необходимо несколько месяцев. По его словам, в мае-июне стороны запланировали новые встречи для оценки ситуации.

Также российский чиновник уточнил, что Москва предлагала продлить действующее сокращение добычи, но не готова была убрать с рынка еще 1,5 миллиона баррелей. Такой вариант предлагала Саудовская Аравия и ее партнеры. В настоящее время, добавил он, сотрудничество России и ОПЕК продолжается.

Источник: Лента.Ру