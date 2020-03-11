Нефть продолжила расти

11 марта 2020     19
Нефть продолжила расти

Цены на нефть продолжили отыгрывать падение, которое произошло в понедельник, 9 марта. В начале торгов стоимость эталонной марки Brent росла на 6,37 процента до 39,59 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

К 8:50 по московскому времени она скорректировалась до 37,77 (плюс 1,48 процента). Фьючерсы на марку WTI растут на 0,55 процента до 34,55, на максимуме подъем достигал трех процентов.

Материалы по теме

00:01 — 10 марта

Время краха

Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

Рост нефти продолжается второй день подряд, однако к уровням конца прошлой недели, до развала соглашения стран ОПЕК и России (ОПЕК+), котировки не приблизились.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что для восстановления цен на нефть необходимо несколько месяцев. По его словам, в мае-июне стороны запланировали новые встречи для оценки ситуации.

Также российский чиновник уточнил, что Москва предлагала продлить действующее сокращение добычи, но не готова была убрать с рынка еще 1,5 миллиона баррелей. Такой вариант предлагала Саудовская Аравия и ее партнеры. В настоящее время, добавил он, сотрудничество России и ОПЕК продолжается.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Восемь человек пострадали в ДТП в Крыму
Восемь человек пострадали в ДТП в Крыму

В ДТП на дороге «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта» пострадали восемь человек, в том числе один …


Спасательное судно «Коммуна» проводит в море тренировку с экипажем подводного аппарата АС-28
Спасательное судно «Коммуна» проводит в море тренировку с экипажем подводного аппарата АС-28

«Коммуна» вышла в море, чтобы в течение нескольких дней провести совместные учения с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28. Аппарат …


Число фальшивых купюр в Севастополе за год сократилось в три раза
Число фальшивых купюр в Севастополе за год сократилось в три раза

В 2019 году в банковском секторе Севастополя обнаружено 24 поддельных банкноты. Для сравнения, в 2018-ом их было 68, а в …


Москвичам пообещали снегопад в середине марта
Москвичам пообещали снегопад в середине марта

В Москве в ближайшее воскресенье, 15 марта, возможен небольшой снегопад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс». …


Россияне стали больше летать на самолетах
Россияне стали больше летать на самолетах

Российские авиакомпании в феврале увеличили пассажирские перевозки на 6,5 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты