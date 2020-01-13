Ничего наличного

Развитие цифровых технологий привело к падению популярности наличных расчетов в России. Еще в 2014 году доля граждан, которые предпочитали оплачивать покупки бумажными деньгами, составляла 74%, то к 2018-му она упала вдвое — до 37%. Тенденция продолжилась и в 2019 году. Она стала следствием цифровизации многих банковских и финансовых процессов — появления платежной инфраструктуры, законодательства и новых платформ, которыми пользуется весь рынок. Это ускорило развитие банкинга и сделало повседневную жизнь намного проще.

За несколько лет объем услуг, которые мы можем получить или оплатить онлайн, значительно вырос. Мало кто идет в банк, чтобы оплатить ЖКХ с помощью операциониста. Большую часть задач легко решить с помощью смартфона. Он же заменяет и банковскую карту. Что делает наличные намного менее востребованными. Однако всё это не будет работать без платежной и интернет-инфраструктуры — за последние несколько лет возможность расплатиться картой появилась даже в небольших торговых точках и отдаленных районах.

Главным отраслевым проектом 2019 года можно смело назвать запуск Системы быстрых платежей (СБП). Проект, безусловно, «полетел». Изначально в нем участвовали около 10 банков (ВТБ, Тинькофф, Райффайзенбанк, Альфа-банк и другие крупные кредитные организации). Сейчас участников значительно больше, в том числе брокеры и платежные системы. СБП вывела из наличного оборота мелкие операции между физлицами — грубо говоря, переводы за кофе коллегам или сборы на подарок родителям. Однако еще осталось немало финансовых услуг, которые можно цифровизировать, ускорить и упростить.

В 2020 году развитие должны получить такие проекты, как биометрическая идентификация и Маркетплейс ЦБ — витрина, на которой будут представлены продукты разных финансовых организаций, а клиент может приобрести их онлайн, выбрав наиболее подходящий. Необходимые изменения в законодательство сейчас рассматриваются в Госдуме.

С 1 января 2020 года все банки с универсальной лицензией должны собирать биометрические данные. Новый законопроект предлагает получать эту личную информацию только в филиалах, где кредитная организация привлекает деньги физлиц во вклады и обслуживает их счета. Пока проект не заработал на полную мощность, но по мере распространения услуги исчезнет проблема первичной идентификации клиента. Сейчас она решается за счет визита в отделение или выезда на дом к гражданину банковского специалиста для сверки личных данных. С биометрией это станет не нужно, что, конечно, изменит ландшафт финансовой системы.

С развитием биометрической идентификации тесно связано и появление Маркетплейса — она должна дать клиентам доступ к услугам всех поставщиков на платформе.

Законопроект «О цифровых платформах» определяет правовые основы работы операторов этой системы и отношения по заключению сделок с финансовыми организациями. В целом речь идет не только о банковских, но и о страховых услугах, договорах доверительного управления имуществом, сервисах на рынке ценных бумаг.

Эти два проекта дают огромные возможности для развития цифровых каналов работы банков с клиентами. Тем более что не все кредитные организации хотят становиться финансовыми витринами и готовы ставить на свои полки сторонние продукты. При удаленной идентификации и общем финансовом маркетплейсе клиент получает выбор на высококонкурентном рынке.

Банки смогут перераспределять расходы в пользу развития IT-инфраструктуры, разработки новых продуктов и отладки существующих процессов. Обычно речь идет об автоматизации, повышении надежности, изучении клиентского опыта и развития продуктов в зависимости от потребностей клиентов. Это означает появление персональных предложений и даже уникальных ценовых условий. Технические возможности на рынке для этого есть, остается создать достаточный объем инфраструктуры, чтобы в итоге получить заметный результат. Всё это вопрос не одного года, но 2020-й может стать периодом формирования основы и предпосылок для быстрого развития цифровизации тех областей, которые пока остаются в значительной степени аналоговыми.

Доступность информации — элемент здорового рынка. В этом смысле возможности цифровых каналов приближают нас к тому состоянию, когда клиенты, финансовые организации и регулятор обладают достаточным количеством информации, чтобы принимать правильные и выгодные решения. Роль наличных денег на таком рынке может снизиться еще сильнее, а инструментов безналичного оборота станет только больше.

Автор — специалист по сберегательным банковским продуктам

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Источник: Газета Известия