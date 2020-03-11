Новак 12 марта обсудит с нефтяниками ситуацию на рынке

11 марта 2020     13
Новак 12 марта обсудит с нефтяниками ситуацию на рынке

Министр энергетики России Александр Новак 12 марта проведет встречу с нефтяными компаниями, чтобы обсудить сложившуюся на рынке ситуацию. Об этом министр сообщил в среду, 11 марта.

«Мы должны обсудить и планы компаний по добыче, и планы по дальнейшей работе и взаимодействию», — цитирует его «РИА Новости».

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.

Источник: Газета Известия

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