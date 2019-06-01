Новая планета Солнечной системы получила имя

1 июня 2019     5
Новая планета Солнечной системы получила имя

Карликовая планета, которая находится рядом с Плутоном, обрела свое имя — Гунгун. Об этом 1 июня сообщает телеканал «Звезда».

Новую планету Солнечной системы открыли всего 12 лет назад. Ее диаметр составляет всего 1500 км, для сравнения, диаметр Земли — 13 000 км.

Область, в которой располагается находка, начали исследовать в 1992 году. Сначала ученые считали, что там находятся лишь астероиды. Однако развитие техники помогло понять, что область наполнена карликовыми планетами.

Ученый Майкл Браун объявил конкурс на имя для планеты. Ей предлагали присвоить имена скандинавского бога Вили, брата Одина, древнегерманской Хольды, но победил Гунгун — бог воды в китайской мифологии.

Источник: Газета Известия

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