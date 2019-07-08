Новгородская область организует поставки в сотню стран

Новгородская область планирует расширить географию экспортных поставок более чем на 100 стран к 2024 году. К этому будут привлекать представителей малого и среднего бизнеса, рассказал министр инвестиционной политики региона Денис Носачев, передает ТАСС.

«По итогам 2018 года это 94 страны, в 2019 году планируем расти за счет малого бизнеса, который сейчас активно пробует себя в экспорте. Мы рассчитываем, что по итогам 2019 года география экспорта расширится до 97 стран, а в 2024 году будет более 100 стран», — указал министр.