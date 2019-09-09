Прокуратура Великого Новгорода отправила полицейским запрос на проверку случая, когда школьницы пинали кота вместо мяча на городской площадке. Об этом 9 сентября «РИА Новости» рассказали в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура сделала запрос в полицию с просьбой проверить информацию, распространенную в СМИ о том, как несколько девочек пинали живого кота вместо футбольного мяча», — сообщили агентству.
Видеозапись, на которой три девочки, предположительно младшего школьного возраста, пинают кота, появилась в Сети днем ранее.
26 августа мужчина в Красноярске выбросил своего пса с балкона пятого этажа, а 21 августа сообщалось, что магаданца отправили на лечение за жестокое обращение с собакой.
Источник: Газета Известия
|
Татьяна Лобач: «Надо идти и работать, и я вас, севастопольцы, не подведу!»
Победитель выборов в Заксобрание Севастополя по одномандатному округу №1 Татьяна Лобач поблагодарила избирателей за оказанное доверие и пообещала, что будет делать все …
|
В Севастополе десятимесячный ребенок выпал из окна многоэтажки
По данным пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю, следователи проводят проверку по факту гибели десятимесячного …
|
Писатель и поэт Валерий Вовк стал гостем Вести ФМ – Севастополь
Эзотерическая фантастика писателя рассказывает, как жить в гармонии с окружающим миром, о том, как познать свою суть и назначение, как …
|
Крымчанин осужден за призывы к терроризму и незаконное хранение взрывчатки
Оглашен приговор в отношении Ивана Трифонова, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму и незаконном изготовлении и хранении оружия. Обвинение …
|
Новгородская прокуратура обратилась в полицию после «футбола» с котом
Прокуратура Великого Новгорода отправила полицейским запрос на проверку случая, когда школьницы пинали кота вместо мяча на городской площадке. Об этом …