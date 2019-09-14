Новичок АПЛ нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне

14 сентября 2019     12
Новичок АПЛ нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне

«Норвич» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 сентября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Вперед «канареек» на 18-й минуте вывел Кенни Маклин, через 10 минут Тодд Кантвелл удвоил преимущество «Норвича». В концовке первого тайма Серхио Агуэро отыграл один мяч.

Во втором тайме у «Норвича» отличился лучший игрок АПЛ в августе Тиэму Пукки. У «Сити» голом отметился Родриго Эрнандес.

Для «Манчестер Сити» поражение стало первым в сезоне, команда с десятью очками находится на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет пять баллов. «Норвич» имеет в активе шесть очков и располагается на 12-м месте.

«Горожане» в следующем туре 21 сентября на своем поле примут «Уотфорд». «Норвич» в тот же день на выезде сыграет с «Бернли».

Источник: Лента.Ру

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