Новое время «Современника»: Виктор Рыжаков стал худруком

О том, что Виктор Рыжаков заменит Галину Волчек на посту художественного руководителя театра «Современник», было известно еще до ее ухода. Галина Борисовна думала о преемнике, и Виктор Анатольевич был первым кандидатом. Об этом «Известиям» со ссылкой на внутреннюю кухню намекнул худрук Александринского театра Валерий Фокин. Виктор Рыжаков официально вступит в должность 4 января. Коллеги режиссера уже высказались о перспективах «Современника» под его руководством.

Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря. И уже 30 декабря стало известно, что департамент культуры правительства Москвы, в чьем ведении находится «Современник», назначил на должность худрука режиссера Виктора Рыжакова. Столь быстрое решение свидетельствует о том, что решение было готово заранее и обсуждено с мэтрами российского театра.

— Кандидатура Виктора Рыжакова, с моей точки зрения, наиболее правильная, — заявил Валерий Фокин. — Я всячески ее поддерживал и раньше, когда были только какие-то первые разговоры на эту тему. Я знаю его не просто как человека одаренного, но и склонного к современному искусству, к эксперименту. Это всё то, что, на мой взгляд, нужно этому театру, который должен думать и возвращать себе имя «Современника» сегодняшнего дня.

По мнению Валерия Фокина, в последнее время сложилась трагическая ситуация, когда в театрах нет скамейки запасных, нет художественных руководителей, которые могли заменить ушедших мастеров старшего поколения, а 59-летний Рыжаков, будучи режиссером и имея опыт руководства, как раз может это сделать

Закономерным назвал назначение худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. И в первую очередь потому, что Рыжаков — режиссер.

— В последнее время появилась мода назначать руководителями театров артистов и директоров. Это абсолютно неправильно, — посетовал Иосиф Райхельгауз в разговоре с «Известиями». — Более того, это прямой путь к развалу русского репертуарного театра. Театральным организмом может руководить только режиссер с ясной эстетической и технологической программой. Виктор Рыжаков как раз такой.

Новый худрук известен творческой смелостью и бескомпромиссностью. То есть тем, что отличало художественных руководителей «Современника» Олега Ефремова и Галину Волчек. Он родился 25 мая 1960 года в Хабаровске и учился во Владивостоке. Затем окончил Театральное училище им. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), служил в Московском театре юного зрителя, в 1990-е был одним из организаторов первого фестиваля независимых театров в Сочи. Руководил театром драмы и комедии на Камчатке, театральным фестивалем имени А.М. Володина «Пять вечеров» в Санкт-Петербурге. В сентябре 2012 года стал худруком Центра им. Вс. Мейерхольда. Ставил в «Современнике», Театре.doc., театре «Практика», МХТ им. А.П. Чехова, «Мастерской Петра Фоменко», «Сатириконе», Театре Наций и на других российских сценах. Руководитель актерского курса Школы-студии МХАТ.

Что касается художественной политики, то под руководством Виктора Рыжакова «Современник» ждут перемены, считают культурные деятели. Курс Галины Волчек изменится, возможно, значительно.

— К сожалению, театральное дело не может существовать без художника. Уходит художник, и оно заканчивается, — отметил в беседе с «Известиями» режиссер Евгений Марчелли. — Никакие попытки продолжить не дадут положительного результата. Нужно это понимать, принимать и продолжать жить дальше.

Он назвал Виктора Рыжакова замечательным, интеллигентным человеком, у которого получаются интересные спектакли. Кроме того, подчеркнул Евгений Марчелли, у нового худрука хорошая репутация: он не замешан в скандалах.

— Получится ли у него? Предсказать сложно, да и, наверное, не нужно, — резюмировал Евгений Марчелли, пожелав Виктору Рыжакову терпения и стойкости.

Источник в театре сообщил «Известиям», что этот вариант — лучший из того, что могло быть (хотя единого мнения на сей счет у сотрудников нет). Во-первых, с «Современником» Виктора Рыжакова связывают добрые человеческие и творческие отношения. Во-вторых, он имеет успешный опыт руководства «Центром им. Мейерхольда». Наконец, он, будучи человеком со стороны, не втянут в кланы и интриги, которые неизбежно возникают в долго работающем коллективе, и может объективно оценивать ситуацию.

Справка «Известий»

Московский театр «Современник» создан группой молодых актеров в 1956 году. Основой репертуара стали произведения современных советских и зарубежных современных авторов. Первым худруком театра стал Олег Ефремов. В 1972 году после его ухода во МХАТ труппа проголосовала за то, чтобы художественное руководство приняла Галина Волчек. С 4 января 2020 года театром будет руководить Виктор Рыжаков.

Источник: Газета Известия