Новое оборудование установили в рязанской детской поликлинике

15 декабря 2019     16
Новое оборудование установили в рязанской детской поликлинике

Детская поликлиника №3 в Рязани получила современный ЛОР-комбайн отечественного производства. Прибор позволяет проводить видеоэндоскопический осмотр, лечение с помощью жидких и масляных лекарственных препаратов.

По данным областного минздрава, ЛОР-установка Элема-Н ЛК1 приобретена за 1,5 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие детского здравоохранения», передает РИА «7 новостей». Ранее в декабре в детской поликлинике №3 появился рентгеновский кабинет с цифровым рентгенодиагностическим комплексом.

Напомним, в ноябре кардиодиспансер в Рязани получил новое оборудование, которое позволяет на ранних этапах выявлять заболевания сердца. Диагностика будет проводиться на беговой дорожке.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Появилось видео с затонувшим в Севастополе доком и подлодкой
Появилось видео с затонувшим в Севастополе доком и подлодкой

Корреспондент «Вести – Севастополь» побывал у Южной бухты, где в ночь с 14 на 15 декабря затонул списанный плавдок ПД-16 …


Новое оборудование установили в рязанской детской поликлинике
Новое оборудование установили в рязанской детской поликлинике

Детская поликлиника №3 в Рязани получила современный ЛОР-комбайн отечественного производства. Прибор позволяет проводить видеоэндоскопический осмотр, лечение с помощью жидких и …


Российских школьников захотели избавить от домашнего задания на Новый год
Российских школьников захотели избавить от домашнего задания на Новый год

Министр просвещения Ольга Васильева захотела избавить российских школьников от необходимости делать домашнее задание на новогодних каникулах. Об этом она рассказала …


16 декабря в десятках домов Севастополя не будет света
16 декабря в десятках домов Севастополя не будет света

Для проведения плановых технических работ 16 декабря с 09:00 до 17:00 отключат энергоснабжение десятков домов и пять садовых товариществ Севастополя. …


В концлагере «Красный» в Крыму увековечат память уроженцев Абхазии
В концлагере «Красный» в Крыму увековечат память уроженцев Абхазии

Республика будет участвовать в расширении мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации «Концлагерь «Красный». «Тут есть организация, которая занимается увековечиванием памяти, у …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты