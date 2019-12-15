Новое оборудование установили в рязанской детской поликлинике

Детская поликлиника №3 в Рязани получила современный ЛОР-комбайн отечественного производства. Прибор позволяет проводить видеоэндоскопический осмотр, лечение с помощью жидких и масляных лекарственных препаратов.

По данным областного минздрава, ЛОР-установка Элема-Н ЛК1 приобретена за 1,5 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие детского здравоохранения», передает РИА «7 новостей». Ранее в декабре в детской поликлинике №3 появился рентгеновский кабинет с цифровым рентгенодиагностическим комплексом.

Напомним, в ноябре кардиодиспансер в Рязани получил новое оборудование, которое позволяет на ранних этапах выявлять заболевания сердца. Диагностика будет проводиться на беговой дорожке.

Источник: Газета Известия