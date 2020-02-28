Новую оценку земель проведут в Воронежской области

28 февраля 2020     16
Новую оценку земель проведут в Воронежской области

Центр государственной кадастровой оценки (ГКО) Воронежской области повторно приступил к оценке земель населенных пунктов. Результаты необходимы для расчета налогов за 2020 год по кадастровой стоимости объектов.

Оценка проводится по распоряжению департамента экономического развития региона. Центр ГКО должен провести расчет кадастровой стоимости земель в населенных пунктах, а также земель лесного и водного фондов. Учреждение произведет пересчет стоимости земель, которую ранее не успели согласовать с федеральным Росреестром. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Предварительный отчет будет представлен в июле-августе для возможности внесеняия поправок по заявкам собственников, уточнили в региональном управлении Росреестра. Готовый отчет должен быть опубликован к 1 декабря 2020 года для корректного расчета имущественных налогов с учетом обновленных данных.

Источник: Газета Известия

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