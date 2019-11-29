Новую школу на 800 мест построят на Сахалине

В городе Углегорск Сахалинской области построят новую школу на 800 мест, в которой ученики будут заниматься в одну смену. На подготовку проекта обоснования инвестиций и прохождения аудита направят 6,1 млн рублей, информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, под строительство выбран участок площадью 23 тыс. кв. м. Само здание будет трехэтажным. В нем разместят блок учебных помещений, гардероб, пищеблок, столовую, комнаты отдыха, медицинский блок, бассейн, а также помещения для физкультурно-спортивных и спортивно-оздоровительных занятий, пишет ИА SakhalinMedia.

На втором этаже будет располагаться библиотека, а третий этаж планируют полностью отдать под кабинеты учащихся 8-11 классов. Наполняемость классов составит 25 человек.

Подрядчик также должен будет предусмотреть ограждение территории, проезд для пожарных, площадку перед входом для проведения мероприятий, спортивную площадку и парковочные места.

Строительство школы запланировано в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городской округе на 2018–2022 годы». Подрядчика на разработку проекта планируют выбрать 10 декабря.

Источник: Газета Известия