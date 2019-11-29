Новую школу на 800 мест построят на Сахалине

29 ноября 2019     34
Новую школу на 800 мест построят на Сахалине

В городе Углегорск Сахалинской области построят новую школу на 800 мест, в которой ученики будут заниматься в одну смену. На подготовку проекта обоснования инвестиций и прохождения аудита направят 6,1 млн рублей, информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, под строительство выбран участок площадью 23 тыс. кв. м. Само здание будет трехэтажным. В нем разместят блок учебных помещений, гардероб, пищеблок, столовую, комнаты отдыха, медицинский блок, бассейн, а также помещения для физкультурно-спортивных и спортивно-оздоровительных занятий, пишет ИА SakhalinMedia.

На втором этаже будет располагаться библиотека, а третий этаж планируют полностью отдать под кабинеты учащихся 8-11 классов. Наполняемость классов составит 25 человек.

Подрядчик также должен будет предусмотреть ограждение территории, проезд для пожарных, площадку перед входом для проведения мероприятий, спортивную площадку и парковочные места.

Строительство школы запланировано в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городской округе на 2018–2022 годы». Подрядчика на разработку проекта планируют выбрать 10 декабря.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Он создал в Крыму одну из самых жестоких ОПГ
Он создал в Крыму одну из самых жестоких ОПГ. Его бандиты начали с банального рэкета, а закончили массовыми убийствами

“ИНФОРМЕР” продолжает  цикл публикаций, посвященных самым одиозным фигурам, компаниям и событиям украинского прошлого города-героя и всего Крыма. На протяжении 1994 — …


Ноябрь для севастопольского Заксобрания – месяц разочарований?
Ноябрь для севастопольского Заксобрания – месяц разочарований?

Как сторонние, но внимательные наблюдатели за театром парламентских действий, считаем, что последний осенний месяц в Законодательном собрании Севастополя прошёл под …


В Севастополе заключили под стражу украинскую шпионку
В Севастополе заключили под стражу украинскую шпионку

Решением Ленинского районного суда Севастополя женщину заключили под стражу на два месяца – до 26 января 2020 года. Как сообщила пресс-служба …


Банка меда обошлась севастопольскому пенсионеру в 60 тысяч рублей
Банка меда обошлась севастопольскому пенсионеру в 60 тысяч рублей

34-летнего жителя Севастополя подозревают в краже денег у 83-летнего пенсионера. Молодой мужчина пришел в дом под видом продавца меда. Пенсионеру …


Женщина, обвиняемая в шпионаже, заключена под стражу в Севастополе
Женщина, обвиняемая в шпионаже, заключена под стражу в Севастополе

Ленинский районный суд Севастополя избрал задержанной по подозрению в госизмене россиянке меру пресечения в виде заключения под стражу на два …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты