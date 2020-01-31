Новые автобусы начнут курсировать по улицам Твери в начале февраля

Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел парк новых автобусов в столице региона. Сейчас на территории Верхневолжского АТП находится 115 единиц транспорта, завершается создание объектов, необходимых для обслуживания автобусов и отдыха водителей.

Приведено в порядок здание, где ремонтируют машины, проведено благоустройство территории автопарка, готовится к запуску столовая для персонала, пишут «Тверские ведомости». Новые автобусы выйдут на свои маршруты с 3 февраля.

Напомним, транспортно-пересадочный узел построят на базе вокзала в Твери. Для удобства горожан будут построены перехватывающая и платная парковки. Схема движения у вокзала должна разделить потоки городского, частного и межмуниципального транспорта.

Источник: Газета Известия