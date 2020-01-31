Новые метеопосты поставят в Пензенской области

В десяти районах Пензенской области установят новые метеопосты. Они войдут в региональную систему для отслеживания состояния дорог и работы спецтехники.

Согласно нормативам, дороги должны быть убраны в течение шести часов после снегопада. Система онлайн-мониторинга позволяет отслеживать нахождение спецтехники на территории региона. На данный момент метеопосты действуют на территории пяти пограничных районов Пензенской области. В 2020 году метеопосты установят в десяти районах. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

С помощью системы власти смогут отслеживать объем выполненных работ.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае начинает работу единый центр управления регионом. Местные жители смогут рассказывать о проблемах, которые требуют незамедлительного решения.

Источник: Газета Известия