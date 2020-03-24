Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса

24 марта 2020     20
Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса

Новые российские системы диагностики коронавируса SARS-CoV-19 позволят определять вирус в лаборатории, полевых условиях, а также отследить изменения в состоянии пациента и предсказать дальнейшее течение заболевания.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) разработало три новых теста, в том числе с использованием специальных чипов. Новинки представила глава агентство Вероника Скворцова 23 марта.

По ее словам, разработка завершилась еще в конце февраля. А на этой неделе планируется передать на государственную регистрацию все необходимые документы.

Отмечается, что новинки сократили время, которое необходимо на исследование. Пробоподготовка занимает всего 15 минут, а полное исследование — 90 минут. Раньше на анализ необходимо было 4-4,5 часа.

Также Скворцова рассказала, что в агентстве ведется активная работа над вакциной, появление которой можно ожидать уже через 11 месяцев, сейчас она готовится к испытаниям на хорьках.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чип спешит на помощь: новые тесты повысят эффективность лечения коронавируса

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В войсках Росгвардии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом
В войсках Росгвардии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

01:07 Среди бойцов Росгвардии нет заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил замглавы ведомства Алексей Кузьменков. РИА Новости «В настоящее время в …


Российские туристы назвали страны для лучшего отпуска
Российские туристы назвали страны для лучшего отпуска

Российские туристы назвали страны, в которых они провели лучший отпуск в начале текущего года. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса …


США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов
США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов

США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов после провала переговоров по созданию «инклюзивного правительства». Об этом заявил госсекретарь США …


В России подскочили продажи презервативов
В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. …


Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса
Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса

Новые российские системы диагностики коронавируса SARS-CoV-19 позволят определять вирус в лаборатории, полевых условиях, а также отследить изменения в состоянии пациента …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты