Новые светофоры установят на отремонтированной улице в Астрахани

В Астрахани на участке дороги от улицы Кирова до улицы Мечникова завершаются ремонтные работы. Об этом сообщает городская администрация.

На ремонтируемом отрезке были перенесены тепловые и коммунальные сети, столбы освещения. Новое покрытие уложено на площади в 13 тыс. кв. м, также установлены бордюры и перильные ограждения, пишет «Астрахань-24».

В рамках работ дорожники обустроили разворотное кольцо и нанесли разметку термопластиком. В скором времени на участке установят 13 современных светофоров.

Ремонт дороги провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обновленная улица позволит разгрузить одну из главных городских артерий – улицу Николая Островского.

В Астрахани подрядчик столкнулся с проблемами во время ремонтных работ около рынка Большие Исады. По многочисленным просьбам горожан ремонт стартовал на участках улиц Каховского и Писарева, переулке Герцена.

В конце сентября дорожники в Астрахани столкнулись со сложностями при проведении работ около рынка. Специалисты жаловались на несанкционированную торговлю, которая продолжалась даже в самый разгар ремонта.

Источник: Газета Известия