Новые трамваи закупят для Ульяновска

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение о покупке 70 трамваев для столицы региона. Мэр города Сергей Панчин отмечает, что процесс будет длительным, так как потребуется согласование со многими инстанциями.

Однако Ульяновск является участником федеральной программы, а электротранспорт стоит третьим в списке по необходимости замены. Согласно четырехлетнему плану ремонта трамвайных путей, в 2020-2022 годах приведут в порядок рельсы. В последующие два года организуют ревизию путевого хозяйства, выявят очередные участков, где требуется ремонт. Об этом сообщает 1ul.ru.

Работы будут финансироваться из бюджета города. В этом году ремонт трамвайных путей начнется в мае.

Источник: Газета Известия