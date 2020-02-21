Новый вид улиток получил название в честь Греты Тунберг

Международная группа ученых обнаружила новый вид улиток из семейства циклофорид. Он получил название Craspedotropis gretathunbergae в честь экоактивистки из Швеции Греты Тунберг. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает Biodiversity Data Journal.

Новый вид животных обнаружен в тропических лесах Борнео, он находится под угрозой исчезновения, так как чувствителен к засухе и высоким температурам. Даже на севере Борнео численность этих улиток исчисляется сотнями особей, а не тысячами.

Назвав улитку в честь Тунберг, ученые признали, что именно поколение, к которому она относится, будет решать экологические проблемы, которые не создавало, добавляет «Газета.ру».

В начале февраля Грету Тунберг второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира. Кандидатура 17-летней девушки предложена шведскими парламентариями Йенсом Холмом и Хаканом Свеннелингом.

Активистку уже выдвигали на Нобелевскую премию мира 2019 года. Также она была признана человеком года по версии журнала Time.

Источник: Газета Известия