Новый детский сад построят в Севастополе

12 декабря 2019     19
Новый детский сад построят в Севастополе

В Севастополе в районе бухты Казачьей началось строительство нового детского сада, рассчитанного на 280 мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

По словам директора департамента капстроительства Илларионы Гапицоновой, здание будет двухэтажным. В нем смогут учиться 15 групп детей в возрасте от полутора до семи лет, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Рабочие уже установили ограждение территории, провели вертикальную планировку и начали работы по рытью котлована. Площадь будущего здания составит около 3 тыс. кв. м.

Сейчас в Севастополе завершается строительство двух детсадов на улице Симонок и в селе Орлиное. Кроме того, ведется капитальный ремонт дошкольных учреждений на улицах Хрусталева и Николая Музыки.

Ранее в этот же день сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил вне очереди принимать в детские сады детей сотрудников дошкольных учреждений.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму надеются на то, что открытие ж/д сообщения позволит снизить цены на товары
В Крыму надеются на то, что открытие ж/д сообщения позволит снизить цены на товары

Запуск грузового железнодорожного сообщения в Крым станет одним из факторов снижения цен на продукты. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном …


Хватает ли россиянам на еду
Хватает ли россиянам на еду

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения …


Обувную коробку стоимостью 3 млн рублей украли у пенсионерки из Алушты
Обувную коробку стоимостью 3 млн рублей украли у пенсионерки из Алушты

В коробке, у 78-летней женщины, хранилось всё самое ценное: деньги и ювелирные изделия. Жительница Алушты рассказала полицейским, что в её …


В День конституции Михаил Развожаев вручил первые паспорта 20 севастопольцам
В День конституции Михаил Развожаев вручил первые паспорта 20 севастопольцам

Сегодня в День конституции России Михаил Развожаев вручил первые паспорта двадцати юным севастопольцам. Торжественная церемония состоялась у Мемориала героической обороны …


Новый детский сад построят в Севастополе
Новый детский сад построят в Севастополе

В Севастополе в районе бухты Казачьей началось строительство нового детского сада, рассчитанного на 280 мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты