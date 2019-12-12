Новый детский сад построят в Севастополе

В Севастополе в районе бухты Казачьей началось строительство нового детского сада, рассчитанного на 280 мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

По словам директора департамента капстроительства Илларионы Гапицоновой, здание будет двухэтажным. В нем смогут учиться 15 групп детей в возрасте от полутора до семи лет, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Рабочие уже установили ограждение территории, провели вертикальную планировку и начали работы по рытью котлована. Площадь будущего здания составит около 3 тыс. кв. м.

Сейчас в Севастополе завершается строительство двух детсадов на улице Симонок и в селе Орлиное. Кроме того, ведется капитальный ремонт дошкольных учреждений на улицах Хрусталева и Николая Музыки.

Ранее в этот же день сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил вне очереди принимать в детские сады детей сотрудников дошкольных учреждений.

Источник: Газета Известия