Новый поселок появится на территории Казани

Исполнительный комитет Казани проведет общественные слушания по поводу планировки территории для строительства частных домов. Численность населения может составить 890 человек.

Проект планировки создан для территории к северу от сельского поселения Песчаные Ковали в Лаишевском районе. С западной стороны участок будет граничить с Матюшино. Площадь территории составит 600 тыс. кв. м. Об этом сообщает InKazan.ru.

Участок рассчитан на 278 частных домов. Также на территории построят школу на 1,2 тыс. мест, офис врача общей практики, аптеку, а также детский сад. Большинство объектов будут находиться в границе Казани.

Общественные слушания по вопросу планировки территории будут проходить до 26 декабря 2019 года.

Источник: Газета Известия