Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

6 марта 2020     14
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

Материалы по теме

20:45 — 5 февраля 2018

«В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину», — заявил он.

После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове начались проблемы с водой, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2019-го глава администрации Симферополя заявила, что запасов в поверхностных водохранилищах хватит только на 90-100 дней. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль отрицает информацию о нехватке воды в Симферополе.

В феврале глава фракции президентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия назвал допустимым компромиссом возобновление подачи воды в Крым в обмен на передачу самопровозглашенными республиками Донбасса контроля над российско-украинской границей. «Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил политик.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым. Об этом он сказал в эфире …


Назван новый тренд среди банковских мошенников
Назван новый тренд среди банковских мошенников

Главной целью мошенников могут стать атаки на счета индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов …


Покинувшему Солнечную систему Voyager 2 не ответят
Покинувшему Солнечную систему Voyager 2 не ответят

С марта 2020 года по январь 2021 года американская автоматическая межпланетная станция Voyager 2, в ноябре 2018 года покинувшая гелиосферу …


Минтранс объяснил запрет на вход в метро для голых и босых
Минтранс объяснил запрет на вход в метро для голых и босых

Заходить в метро голышом и босиком нельзя по морально-этическим соображениям, заявили в пресс-службе Минтранса России. Данный запрет прописан в правилах …


Главные музеи России рассказали о реакции на форс-мажор с коронавирусом
Главные музеи России рассказали о реакции на форс-мажор с коронавирусом

«Известия» выяснили, как культурные институции России реагируют на непростую ситуацию с коронавирусом. В Государственной Третьяковской галерее, где всегда можно было …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты