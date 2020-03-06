Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

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20:45 — 5 февраля 2018

«В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину», — заявил он.

После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове начались проблемы с водой, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2019-го глава администрации Симферополя заявила, что запасов в поверхностных водохранилищах хватит только на 90-100 дней. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль отрицает информацию о нехватке воды в Симферополе.

В феврале глава фракции президентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия назвал допустимым компромиссом возобновление подачи воды в Крым в обмен на передачу самопровозглашенными республиками Донбасса контроля над российско-украинской границей. «Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил политик.

Источник: Лента.Ру