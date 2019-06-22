Новый спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию

Спутник «Глонасс-М», который вывели на орбиту в конце мая, начал работать по целевому назначению. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш в субботу, 22 июня.

Космический аппарат с системным номером 758 запустили 27 мая. К настоящему моменту его ввели в эксплуатацию.

Спутник сменил аппарат с номером 723, запущенный в 2007 году и проработавший в 1,5 раза больше гарантийного ресурса, отмечает «РИА Новости».

Ранее в июне сообщалось, что МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата. На всех спутниках стоят по два научных прибора производства МГУ и Амурского университета.

Источник: Газета Известия