Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России

22 октября 2019     16
Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России

Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада. Об этом заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, его слова приводит ТАСС.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, Осло должно поддерживать диалог с Москвой в политической сфере. «Рассматриваем ли мы Россию как экзистенциальную угрозу? Нет, не рассматриваем», — заявил Халворсен. Он также напомнил, что на днях в Киркенесе состоятся переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Серейде.

Халворсен отметил, что Россия в последнее время наращивает свой военный потенциал на севере, который представляет вызов альянсу НАТО. Представитель МИД призвал Москву «демонстрировать больше открытости в своих учениях, в том числе при внезапных проверках боевой готовности».

Ранее премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала альянс НАТО укрепить свои вооружения на фоне наращивания военного потенциала России.

В сентябре сообщалось, что США защитили Европу от России «стальным дождем», развернув в Германии не менее 16 пусковых установок универсальной системы М270А.

В мае Россия обещала принять ответные меры после размещения американской радиолокационной станции в норвежском Варде. В российском МИД отмечали, что у Москвы есть все основания полагать, что американская РЛС может стать частью системы ПРО.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Глава Калмыкии назначил экс-квнщика Тарбаева своим постпредом при президенте РФ
Глава Калмыкии назначил экс-квнщика Тарбаева своим постпредом при президенте РФ

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом руководитель республики …


Ремонт художественного музея планируют завершить в 2020 году
Ремонт художественного музея планируют завершить в 2020 году

К ранее установленному сроку – концу 2019 года, рабочие не успевают. Подрядчик не успевает завершить ремонт здания Севастопольского художественного музея …


Госжилнадзор помогает отремонтировать дома и успокоить нервы
Госжилнадзор помогает отремонтировать дома и успокоить нервы

Почему пропадает электричество, из-за чего откладывается ремонт подъезда и сколько ждать пока ситуация будет исправлена? На эти, беспокоящие жильцов вопросы, …


В ЕК оценили выполнение Хорватией условий для вступления в Шенген
В ЕК оценили выполнение Хорватией условий для вступления в Шенген

22:09 В Еврокомиссии заявили, что на основе результатов процесса оценки, начатой в 2016 году, Хорватия приняла меры, необходимые для обеспечения …


Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России
Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России

Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты