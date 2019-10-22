Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России

Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада. Об этом заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, его слова приводит ТАСС.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, Осло должно поддерживать диалог с Москвой в политической сфере. «Рассматриваем ли мы Россию как экзистенциальную угрозу? Нет, не рассматриваем», — заявил Халворсен. Он также напомнил, что на днях в Киркенесе состоятся переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Серейде.

Халворсен отметил, что Россия в последнее время наращивает свой военный потенциал на севере, который представляет вызов альянсу НАТО. Представитель МИД призвал Москву «демонстрировать больше открытости в своих учениях, в том числе при внезапных проверках боевой готовности».

Ранее премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала альянс НАТО укрепить свои вооружения на фоне наращивания военного потенциала России.

В сентябре сообщалось, что США защитили Европу от России «стальным дождем», развернув в Германии не менее 16 пусковых установок универсальной системы М270А.

В мае Россия обещала принять ответные меры после размещения американской радиолокационной станции в норвежском Варде. В российском МИД отмечали, что у Москвы есть все основания полагать, что американская РЛС может стать частью системы ПРО.

Источник: Лента.Ру