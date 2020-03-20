Норвегия протестирует лекарства от малярии и Эболы против коронавируса

20 марта 2020     10
Норвегия протестирует лекарства от малярии и Эболы против коронавируса

В Норвегии протестируют эффективность лекарств против малярии и вируса Эбола в борьбе с пневмонией нового вида COVID-19. Об этом сообщает NRK 20 марта.

Речь идет о препаратах гидроцилорохон, применяющемся от малярии, и ремдесивир, используемом в борьбе с вирусом Эбола.

Известно, что первый препарат уже назначали 1,9 тыс. пациентов с коронавирусом, однако по результатам его применения делать выводы об эффективности пока невозможно.

Предположительно, данные лекарства не вылечат от коронавируса, но уменьшат период болезни и снизят риск возникновения осложнений. Медики предостерегают от самостоятельного лечения данными препаратами в качестве профилактики от COVID-19.

К эксперименту присоединятся Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ряд стран, пишет TV2.

Экспериментальное лечение будет проводиться в Университетской больнице Осло и Университетской больницеа Хаукеланн в Бергене, пишет ТАСС.

К 20 марта число заболевших коронавирусом в Норвегии составляет 1742 человека, их которых 184 — за последние сутки. Семь пациентов скончались. С 16 марта закрыты границы страны для иностранцев без вида на жительство в королевстве. Граждане других стран, живущие и работающие в Норвегии, смогут въехать в страну.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 20 марта, всего в мире подтверждено свыше 209 тыс. случаев заболевания, скончались 8778 человек.

Источник: Газета Известия

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