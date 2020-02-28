Норвежский биатлонист вытолкнул с трассы белоруса и остался безнаказанным

28 февраля 2020     13
Норвежский биатлонист вытолкнул с трассы белоруса и остался безнаказанным

Норвежский биатлонист Александр Андерсен вытолкнул белоруса Сергея Бочарникова с трассы на последнем этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира и в итоге остался безнаказанным. Об этом сообщает «Прессбол».

Отмечается, что эпизод не попал на видео, однако представитель сборной России описал произошедшее. Бочарников якобы пошел на обгон, а Андерсен его отпихнул. Норвежцы в итоге заняли третье место, а белорусы финишировали четвертыми.

После гонки белорусская сторона подала апелляцию в Международный союз биатлонистов (IBU), и она сначала была принята: IBU аннулировал результат сборной Норвегии. Скандинавы в итоге отправили свой протест. Союз, изучив видеоматериалы и показания свидетелей, удовлетворил прошение норвежцев и оставил результаты эстафеты в силе.

Таким образом, белорусы остались на четвертом месте, Норвегия стала бронзовым призером. Вторую позицию заняли биатлонисты из России, а выиграли гонку украинцы.

Источник: Лента.Ру

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