Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе с помощью снегохода

21 февраля 2020     16
Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе с помощью снегохода

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер предположил, что россиянин Александр Большунов мог выиграть масс-старте в рамках четвертого этапа «Ски Тур» благодаря нечестным действиям. Его слова приводит Dagbladet.

Крюгер посчитал, что Большунову помог снегоход, который двигался параллельно лыжнику. По его мнению, остальным спортсменам приходилось сопротивляться сильному ветру. «Снегоход практически укрыл Большунова, и Александру не пришлось бороться с погодой», — заявил норвежец.

20 февраля Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур». Он преодолел дистанцию за 1 час 19 минут и 34,9 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.

Лидером общего зачета Кубка мира на данный момент является Большунов, набравший 1810 очков. Клебо отстает от него на 486 очков.

Многодневка продлится до 23 февраля. Ее победитель получит 300 очков.

Источник: Лента.Ру

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