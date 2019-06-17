«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

17 июня 2019     4
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска. К 2028 году в ВКС на вооружение должно быть взято 100 Ми-28НМ.

«Ночной суперохотник» — ударный боевой вертолет, способный поражать цели в любых погодных условиях и днем и ночью. Он конструктивно отличается от своего прототипа Ми-28Н: оснащен уникальной надвтулочной РЛС, новыми двигателями, системой управления, а также современным комплексом противодействия средствам ПВО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ми» из будущего: «Ночной суперохотник» успешно испытан в Сирии

Источник: Газета Известия

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