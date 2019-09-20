Ночь на 20 сентября в Москве стала самой холодной в сентябре

20 сентября 2019     43
Ночь на 20 сентября в Москве стала самой холодной в сентябре

В ночь на пятницу, 20 сентября столбики термометров опустились до рекордно низких значений с начала месяца — температура воздуха составила +3,2 градуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Предыдущий минимум был зафиксирован 18 сентября — +6,4 градуса», — сообщил собеседник агентства.

Температурный рекорд в ночь на 20 сентября был зафиксирован в 1904 году — тогда похолодало до -4,8 градуса.

По данным Гидрометцентра России, в пятницу днем ожидается +9…+11 градусов, временами пройдут небольшие осадки с порывами ветра до 10 м/с. В ночь на субботу возможны заморозки до -2 градусов, пишет «Газета.ру».

На выходные метеорологи прогнозируют ветреную погоду с мокрым снегом и перепадами атмосферного давления, которое в столице уже достигло «барического дна» и составляет 733 мм ртутного столба.

Специалисты напоминают, что при резких колебаний атмосферного давления метеозависимым людям рекомендовано не перегружать организм, лежать дома и пить чай с мятой.

Источник: Газета Известия

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