НТВ потребовал удалить из сети трейлер российского сериала про Чернобыль

27 июля 2019     15
НТВ потребовал удалить из сети трейлер российского сериала про Чернобыль

Телеканал НТВ предупредил опубликовавших трейлер сериала «Чернобыль» блогеров, который выйдет в 2019 году, о нарушении авторских прав. Об этом сообщает издание TJ, которое также получило жалобу.

Отмечается, что телеканал считает трейлер «рабочим материалом» и выступает против его распространения. По информации TJ, НТВ также пригрозил подать на издание в суд в случае, если ролик не будет удален.

Из-за жалоб телеканала трейлер российского «Чернобыля» удаляют из соцсетей. В частности, из-за «страйков» был заблокирован контент таких блогеров как Maddyson и Anton S Live. Несмотря на это, копии ролика до сих пор доступны в Twitter и Telegram.

Ранее пользователи сети негативно отреагировали на трейлер нового сериала. В частности, юзеры отмечали, что он выглядит как необходимость «срочно ответить западу». Кроме того, в ролике обнаружили киноляп.

Сериал о «Чернобыле» от телеканала НТВ был анонсирован еще в июле 2018 года. По сюжету, украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего по территории города.

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Источник: Лента.Ру

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