Нурмагомедов задушил Порье и защитил чемпионский пояс UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок стал главным событием вечера. В третьем раунде Нурмагомедов поймал соперника на удушающий и заставил его сдаться.

Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе. Сообщалось, что за этот бой российский боец получит шесть миллионов долларов. Также глава UFC Дэйна Уайт назвал следующего претендента на титул: им стал американец Тони Фергюсон.

В активе Нурмагомедова теперь 28 побед в 28 поединках. Порье одержал в октагоне 25 побед и потерпел шестое поражение. Один бой с участием американца был признан несостоявшимся.

Источник: Лента.Ру