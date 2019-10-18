Нурмагомедов надел шапку-ушанку и вспомнил о войне

18 октября 2019     16
Нурмагомедов надел шапку-ушанку и вспомнил о войне

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию в шапке-ушанке. В таком виде спортсмен приехал на тренировку.

В комментарии к публикации боец написал: «Вы готовы к холодам? И вообще, я где-то слышал, что умный человек в мирное время готовится к войне».

17 октября Нурмагомедов отказался участвовать в пресс-конференции, которая проходила в Москве. Боец был в здании МИА «Россия Сегодня», где проходила встреча с журналистами, однако покинул его, не дождавшись начала мероприятия. Его отец Абдулманап предположил, что спортсмен пообщается с прессой через пару дней.

Нурмагомедов остается непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американского бойца Дастина Порье.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму появится Комитет по делам молодежи
В Крыму появится Комитет по делам молодежи

Комитете по делам молодежи появится в составе Совета министров Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики …


Аэропорт Симферополя открылся для приема и отправки самолетов
Аэропорт Симферополя открылся для приема и отправки самолетов

Все рейсы, задержанные сегодня утром из-за тумана, были отправлены в пункты назначения. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе международного аэропорта …


Эксперт рассказал об отношении бизнеса к утилизации батареек
Эксперт рассказал об отношении бизнеса к утилизации батареек

16:06 Директор по развитию «Национальной экологической компании» Александр Климов в беседе с НСН рассказал об отношении бизнеса к утилизации батареек. …


Нурмагомедов надел шапку-ушанку и вспомнил о войне
Нурмагомедов надел шапку-ушанку и вспомнил о войне

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию в шапке-ушанке. В таком виде спортсмен приехал на тренировку. …


Севастополь вошел в юбилейный тур Дианы Арбениной
Севастополь вошел в юбилейный тур Дианы Арбениной

Главные события выходных 19-20 октября в рубрике «Афиша» с Анной Сорокиной: – 19 октября в 19.00 – СЦКиИ, концерт «Классика …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты