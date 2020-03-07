Нурмагомедов назвал Фергюсона старым и тупым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов назвал своего будущего соперника Тони Фергюсона тупым и старым. Запись пресс-конференции появилась на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Нурмагомедов отметил, что считает Фергюсона хорошим бойцом, но нелестно высказался о его человеческих качествах. «Я не люблю его как человека, потому что он тупой», — заявил боец.

Кроме того, чемпион UFC в легком весе сказал, что американец уже стар. «Когда я размажу его, все будут говорить, что я победил старика», — посетовал Хабиб.

После пресс-конференции состоялась традиционная битва взглядов, во время которой Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона. Бойцы едва не сцепились, их удалось разнять.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона пройдет 19 апреля. Для 31-летнего россиянина это станет третьей защитой титула чемпиона UFC в легком весе. Первый раз он защитил пояс в поединке с Конором Макгрегором, второй — с Дастином Порье. Всего на счету российского спортсмена 28 побед, 12 из которых добыты в UFC.

Фергюсон — бывший временный чемпион организации. Он также одержал серию побед в UFC из 12 поединков. Его бой с Нурмагомедовым срывался уже четыре раза.

Источник: Лента.Ру